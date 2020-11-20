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函館地方気象台によると、日本海付近から前線を伴った低気圧が２０日にか...
【札幌】札幌市は１９日、同市内で新たに１９７人が新型コロナウイルスに...
青函フェリーは１９日、前日に引き続きフェリー「あさかぜ５号」で運航す...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、奥尻空港の悪天候のため函館―奥尻の１往復...
国税庁は１９日、函館税務署に勤務する５０代男性職員１人が新型コロナウ...
市立函館保健所は１９日、市内居住の２０代～６０代の男女１４人が新型コ...
函館地方気象台によると、前線上の低気圧が発達しながら北海道付近を通過...
【札幌】道は１９日、道検査分として、新たに４３人が新型コロナウイルス...
【松前】納税思想の普及と自主納税体制の確立に功績があった納税功労者に...
市立函館保健所は１９日、市内居住の２０代～６０代の男女１４人が新型コ...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...