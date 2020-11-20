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〇…冬の全国交通安全運動（１３～２２日）に合わせ、函館市、函館中央署...
〇…一般財団法人基礎力財団（東京）が実施する「国際標準...
○…函館港イルミナシオン映画祭実行委員会は１２月５日に開幕する同映画...
○…木古内小学校（石岡一智校長、児童１１０人）はこのほど、体育館で学...
○…函館市は、１２月１３日と同１９日に市亀田交流プラザ（美原１）で開...
○…函館市陣川町の四稜郭ファーム坂爪農園でこのほど、子どもたちが自然...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
○…函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）はこのほど、市中央図書館で秋の読書...
○…函館市シルバー人材センターに登録する高齢者の事故予防に役立てても...
○…大川町在宅福祉委員会（斉藤総一委員長）は８日、町会館で、町内の６...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...