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６５歳以上（第１号被保険者）の介護保険料が３年ぶりの見直しで、４月か...
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【北斗】「身体機能が衰えてもやりたいことをしたい」―。その思いに応え...
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ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は２３日、介護付有料老...
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函館公共職業安定所と函館市は１９日、市内で介護人材合同面接会「介護就...
函館臨床福祉専門学校は８月３１日、介護実習Ⅱ報告会を開いた。２年生１...
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第４５回樺太引揚者上陸記念碑記念祭（函館市主催）が３日、函館市大手町...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」（２６日まで）の入場者...
函館市教委は３日、函館中部小学校で新型コロナウイルスのクラスター（感...
函館朝市内で８月まで営業していた手作りジェラートの専門店「北海道ファ...
高文連道南支部写真部地区大会高校写真展（道高文連道南支部写真専門部主...
新型コロナウイルス禍で苦境に立つ函館市内の食品関連業者の商品をＰＲす...
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