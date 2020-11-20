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函館市内や渡島、桧山管内で連日、新型コロナウイルスの感染者が確認され...
米グーグルが日本向けの新型コロナウイルス感染予測を公表した。１５日か...
冬の足音が急に高く聞こえ始めた。気温は一気に下がり、最高気温が１０度...
大相撲の琴奨菊（３６）が引退を決意した。大関として活躍したが現在は十...
今年１０月の愛知県岡崎市の市長選挙で、新型コロナ禍で苦しむ市民に一律...
道東から移動中の特急列車がシカを跳ねてしまったようで、現場と少し移動...
ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）のバッハ会長が１１日、来夏の東京五輪...
新型コロナ禍の影響で６月に開幕したプロ野球も公式戦がそろそろ終了し、...
道内の新型コロナウイルス感染拡大が止まらない。札幌・道央圏が突出して...
今年もこの季節がやってきた。５日に発表された新語・流行語大賞にノミネ...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...