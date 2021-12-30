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バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボール協会主催）...
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１９８０年代のサッカー界を代表するスーパースターで、元アルゼンチン代...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
〇…海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９...
第３０回全国小学生作文コンクール「わたしたちのまちのおまわりさん」（...