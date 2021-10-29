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ぶらっと大会（６日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会...
木曜会・すずらんの丘公園大会（７日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
◇木曜会・北斗市八郎沼大会（２１日、北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇第２２回町長杯争奪大会兼第２２回教育長杯争奪大会（１７日、福島町フ...
◇厚沢部町協会１０月例会（１７日、町多目的交流広場パークゴルフ場） ...
◇友愛会１０月月例会（１７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男...
◇木曜会・茂辺地大会（１４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場） ▽男子...
◇友愛グランドチャンピオン大会（２４日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場...
◇第１０回つぐみ会大会（５日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ①佐...
◇友愛ペアマッチ交流大会（１０日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
行政書士澤田淳一事務所は１１月３日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
第２期函館市活性化総合戦略の進捗（しんちょく）状況を評価検証する、市...
函館大谷短大で１８日、函館市内の保育士がパネリストとして参加したオン...
３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
◇明治安田生命杯ペア大会（２３日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ...
【鹿部】町は２５日、北海道電力、北海道電力ネットワークと「大規模災害...
今年３月に全線開通した函館新外環状道路空港道路（函館インターチェンジ...
函館市元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」（北見伸子オーナー）は...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...