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◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
木曜会・恵山シーサイド大会（１６日、恵山シーサイドパークゴルフ場、木...
毎日会・月曜コンペ（６日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
ぶらっと大会（８日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会...
◇第６回來夢杯（１２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
ぶらっと大会（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴルフ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）の第７回パークゴルフ大会が１５...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
◇２１年度厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（５日、町多目的交...
◇木曜会・七飯町大中山大会（９日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽...
【北斗】市教委は１０月１６日、小学生を対象に毎年恒例の「夜の図書館」...
◇第９回真砂杯（２６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【森】森高校の魅力をＰＲしようと、同校生徒会と町地域おこし協力隊は、...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１日＝...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２８日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
【江差】町茂尻町の朝日新聞江差専売所の松崎浩所長（６８）が管理する「...