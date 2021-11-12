この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）境内の鏡山相撲場にこのほど、戊辰...
【木古内】町と北海道観光振興機構は９日、道の駅みそぎの郷きこないで「...
函館市元町の国指定重要文化財、旧函館区公会堂と旧相馬家住宅を巡る「ボ...
市立函館博物館郷土資料館（旧金森洋物店、今泉香織館長）と函館観光ボラ...
函館山ロープウェイ（竹村隆社長）は８日、新型コロナウイルス対策の緊急...
【札幌】任意団体「北海道さくらの会」（会長・冨原亮道議、事務局・公益...
【江差】各産業の枠を越えて町の活性化に取り組む一×二&t...
【森、知内】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを...
【江差】北海道江差観光みらい機構は１６日、奥尻町民を対象とした「江差...
【江差】町の観光名所、かもめ島で江差観光コンベンション協会が実施中の...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１２日、車内を暗くし車窓の夜...
ＪＡＬ（日本航空）は１２日、機体整備のため函館発羽田行きの１便を欠航...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）で６日、年末年始に神棚などに祭る...
江差町観光まちづくり協議会と江差町は２２、２３の両日、函館蔦屋書店（...
【七飯】町は、新たな観光資源を掘り起こして誘客につなげようと、函館七...
【北斗】渡島総合振興局の納税功労者表彰式がこのほど、市役所で開かれ、...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【札幌、旭川、小樽】道などは１２日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
七飯町産高級リンゴ「ななみつき」の今季初競りが１２日朝、函館市青果物...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）境内の鏡山相撲場にこのほど、戊辰...