函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    観光

    観光 記事一覧へ

    最新記事

    ＪＡＬ　函館発羽田行き１便欠航

    [ 社会 ]

    　ＪＡＬ（日本航空）は１２日、機体整備のため函館発羽田行きの１便を欠航...

    ＪＡＬ　函館発羽田行き１便欠航

    函館で新規感染者ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は１２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...

    函館で新規感染者ゼロ
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    夜景列車始まる　あすカレンダー発売　１日きっぷ再開も　いさ鉄

    夜景列車始まる　あすカレンダー発売　１日きっぷ再開も　いさ鉄

    ＪＡＬ　函館発羽田行き１便欠航

    ＪＡＬ　函館発羽田行き１便欠航

    福島大神宮で御神札の袋詰め　平穏無事祈る

    福島大神宮で御神札の袋詰め　平穏無事祈る

    ２２、２３日開催　江差町の日本遺産アピールイベント

    ２２、２３日開催　江差町の日本遺産アピールイベント

    七飯町がウエディング動画制作　函館七飯ゴンドラで撮影

    七飯町がウエディング動画制作　函館七飯ゴンドラで撮影

    元久根別郵便局長・石岡さんに納税功労者表彰

    元久根別郵便局長・石岡さんに納税功労者表彰

    函館で新規感染者ゼロ

    函館で新規感染者ゼロ

    【速報】道内で２２人感染　旭川で１５人

    【速報】道内で２２人感染　旭川で１５人

    ななみつき１０万円　過去最高値　青果市場で初競り

    ななみつき１０万円　過去最高値　青果市場で初競り

    福島町に箱館戦争モニュメント　渋沢成一郎の活躍紹介

    福島町に箱館戦争モニュメント　渋沢成一郎の活躍紹介

    最新動画

    ガトー・アンティーク／シンプルで食べやすいケーキを

    イエローウィン／まつ毛パーマとネイルのサロン

    こっしーのおみせ／居心地の良い癒やしの場所に

    ｇｙｏｇｙｏ／水産物卸売業者直営店の刺身定食

    お持ち帰り専門店　こん堂／黒毛和牛の煮込み料理を気軽に

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月12日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月12日のイベント情報

    2021年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト