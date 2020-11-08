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函館市椴法華地区の「椴法華海鮮まつり」（実行委主催）が３日、市椴法華...
【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）で、ナガイモの秋掘りが本...
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【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
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道立函館美術館で７日、松前高校書道部による書道パフォーマンスが行われ...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は７日、コープさっぽろ湯川店内...
函館市青少年研修センター「ふるる函館」で７日、合宿を通じて異文化交流...
サッカージュニアクラブユースのスプレッド・イーグルＦＣ函館のＣＢ（セ...
新体操の第４３回北海道ジュニア選手権大会（北海道体操連盟主催）の競技...
卓球の道南新人戦大会兼北海道中学選抜大会予選会（函館卓球協会主催）が...
「公の場ではマスクを必ず」。それは新型コロナウイルスの感染の拡大が静...
優れた郷土史研究家を表彰する神山茂賞の贈呈式が７日、五島軒本店で開か...
〇…農林水産省は、シカやイノシシ肉など「ジビエ（野生鳥獣の肉）」の愛...
函館司法書士会は１０日午前９時から、桐朋会館（函館市千歳町２１）で「...