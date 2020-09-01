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【北斗】北斗産キュウリの出荷が、ＪＡ新はこだてきゅうり共同選別施設（...
渡島総合振興局と桧山振興局は１９日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【上ノ国】ひやま漁協（本所・乙部町）管内の各漁港で１０日、マグロの水...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
渡島総合振興局と桧山振興局は４日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
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函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
○…函館市は、１３日に市リサイクルセンター（東山町１５１）で、再生自...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に特定健康診査（特定...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...
函館市青少年研修センター（ふるる函館）は８月３０日、同施設のボランテ...
函館弁護士会（堀田剛史会長）は８月２６日、「最低賃金額の引上げ等と中...
函館市は８月３１日、国の空き家対策特別措置法に基づく「市空家等対策計...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が８月３１日に開...
函館市の地域おこし協力隊に外国人で初めて、マレーシア出身の潘朝陽（プ...
函館市神山児童館（小岩眞智子館長）を利用する函館神山小学校（三浦務校...
日本国内の美しい風景をバックにフラメンコを踊り、映像で発信するプロジ...