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渡島総合振興局と桧山振興局は１９日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【上ノ国】ひやま漁協（本所・乙部町）管内の各漁港で１０日、マグロの水...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
渡島総合振興局と桧山振興局は４日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【厚沢部】アスパラガスなどを栽培している町中館の農業、三浦忠明さん（...
函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
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【江差】町水堀町２７１の園芸店「水堀フラワーセンター」（吉田勇代表）...
【乙部】町内の未利用資源活用を検討している乙部町地域資源利活用推進協...
環境負荷を抑え、小規模で持続可能な林業に取り組むノウハウを学ぶ「自伐...
函館けいりんの「函館新聞社杯・オッズパーク杯争奪戦（ＦIナイター）」...
函館在住のピアニスト、伊藤亜希子さんが２３日午前１１時から、函館市亀...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、９月１２日午後１時半から同セ...
函館市教委は、新型コロナウイルス感染症対策などで業務が増大する教員を...
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函館市が、貸し切りバス事業者に対し、各業者が企画した市民向け日帰りバ...
いつもの年だとお盆を過ぎる頃には暑さも和らぎ、秋を感じさせる風が吹き...
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