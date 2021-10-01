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函館市熱帯植物園（湯川町３）で、数十年に一度だけ咲くと言われる多年草...
ＪＲ北海道によると、３０日午後６時１５分ごろ、函館線桔梗駅構内の西田...
【七飯】マリンロケット研究会（中村均会長）は２４日、七飯ほんちょう保...
【福島】町特産の千軒そばを味わえる国道２２８号沿いのそば店「千軒そば...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川】道や札幌市などは３０日、新たな新型コロナウイルス感染者...
気象庁によると、３０日午後０時５２分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
国交省が実施する「道路ふれあい月間」（８月）に合わせた道路功労者表彰...
好きな番組の一つに「きょうの料理」（ＮＨＫＥテレ）があります。創造さ...
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◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
全国でスポーツ用品店を展開する「アルペン」（愛知県）は１０月１日、函...
ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
全国１９のタワーでつくる全日本タワー協議会が制定する１０月１日の「展...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９月２９日、新型コロ...
日本郵趣協会函館支部（渡利正義支部長）は１日から３日まで、函館市地域...
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