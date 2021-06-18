【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する意見が学...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
函館市小学校生活指導研究協議会（会長・井田隆幸函館上湯川小校長）は、...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
気象庁は１７日午後１時から、線状降水帯（積乱雲が５０～３００キロの線...
渡島保健所は１６日、同所管内の幼稚園でノロウイルスが原因とみられる集...
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ＪＡＬ（日本航空）は１８日、札幌市東区に出没したクマが丘珠空港の敷地...
【七飯】町内の園児、児童の作品を集めた「ファミリー絵画展」が、町文化...
何も感じないから、大丈夫！？ 健康診断にて血糖、コレステロール、尿酸...
「オフ会や交流の場に」 飼い主と愛犬がくつろいで過ごせる 癒やしの...
【松前】松前町議会（伊藤幸司議長）は、１６日に開かれた第２回定例会で...
【乙部】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
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【写真特集】高体連サッカー全道大会３日目・函大谷（１７日）...