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内外情勢調査会函館支部の１１月懇談会が１８日、ホテル函館ロイヤルで開...
若者の就職活動を支援する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市梁...
函館商工会議所で１０月２５日に開かれた第１３０回段位認定試験（日本珠...
北海道発明協会（札幌、小砂憲一会長）などは１０月３０日、函館国際ホテ...
エスイーシー（函館市末広町、永井英夫社長）が特許を取得している樹脂素...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２６日、フー...
創業スキルアップ講座（函館地域産業振興財団など主催）が２３日、道立工...
電源開発（東京）はこのほど、通信事業大手のＫＤＤＩ（同）と協力し、「...
６０歳以上の人が新たな住宅の購入や現在の住宅のリフォームを選択する際...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...