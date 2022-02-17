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函館公共職業安定所（杉本秀司所長）が発表した昨年１２月の雇用失業情勢...
日銀函館支店（飛弾則雄支店長）は７日、２月の道南金融経済概況を発表し...
中小機構北海道本部（札幌）は２４日午後１時半から、シンポジウム「企業...
内外情勢調査会函館支部の１月懇談会が２７日、ホテル函館ロイヤルで開か...
函館税関はこのほど、２０２１年の函館港外国貿易概況（速報）を発表した...
函館中部高校の生徒会役員３人が２４日、函館地域産業振興財団（久保俊幸...
道信用保証協会（札幌）は昨年４月～１２月の信用保証の実績をまとめた。...
ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）では、新幹線沿線地域間の連携強化を進め...
独立行政法人中小企業基盤整備機構（東京）は全国の中小企業を対象に、昨...
函館市は１６日、５～１１歳の小児への新型コロナワクチン接種について、...
五稜郭公園のイルミネーションイベント「五稜星（ほし）の夢」実行委員会...
函館市桔梗町４１６のパテントワークス（笠井文雄社長）が産官学で研究開...
函館市教育振興審議会（小松一保会長）は１６日、「函館市立小・中学校再...
２０２１年分の所得税などの確定申告の受け付けが１６日、全国一斉に始ま...
函館司法書士会（海老憲一会長）は２６日午後２時から、親子法律教室「解...
日本は治安が良いことで世界に知られる。確かに各国と良し悪しを比べる話...
函館市教委は１６日、市立の小・中学、高校計４校で児童、生徒の新型コロ...
【七飯】南渡島消防事務組合は１６日、七飯消防署に勤務する男性職員（年...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２月２日、ニヤマ高原ス...