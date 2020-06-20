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函館税関は１７日、５月の函館港外国貿易概況を発表した。輸入額は動物性...
函館財務事務所（峯村一久所長）は１６日、１～３月期の経済概況「道南経...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、６月の道南金融経済概況を発表し...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸代表、会員６人）は５月３０日、町五...
函館商工会議所と函館法人会、道中小企業家同友会は新規大卒者や中途採用...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２９日、渡島、桧山管内の４月の雇...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は６月１日から「第９回青色スタンプラリ...
【北斗】市商工会（宮崎高志会長）はこのほど、２０２０年度通常総代会を...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館税関は４月の函館港貿易速報をまとめた。輸出額は魚介類・同調製品や...
函館市梁川町の高龍寺梁川法務所で２０日、人形・写真供養が行われた。１...
函館市排水設備指定業者協同組合（木村謙一理事長）は１８日、新型コロナ...
函館市旧イギリス領事館（元町３３）のローズガーデンで今年もバラが咲き...
函館市中央図書館は２０日、同館視聴覚ホールで本年度の第１回郷土の歴史...
【上ノ国】町の基幹作物で、昨年はじめて石狩市を抜き道内生産高１位とな...
２０日正午ごろ、函館市海岸町のＪＲ北海道函館運輸所構内で、普通列車と...
【札幌】道は２０日、石狩管内の７０代女性が新型コロナウイルスに感染し...
【札幌】札幌市は２０日、札幌市内で７０代男性と、６０代女性の２人が新...