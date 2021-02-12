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全国各地の名店から自慢の味がそろう「第１３０回全国うまいもの大会」が...
土産品製造販売のムロタ（函館市宝来町、室田浩三社長）は２月１日から、...
新型コロナウイルスの影響などから昨年夏に予定していた開業が延期となっ...
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美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は２３日から、豪華賞...
「とかち帯広うまいものフェア」（帯広物産協会主催）が２３日、テーオー...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は１６日、各地の名産品などを取りそ...
道教委は１２日、２０２１年度公立高校入試の出願変更後の状況（２日現在...
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け、渡島総合振興局は、渡島管内９市町...
函館市は１３日午前９時から大森公園（大森町３３）の市民向け雪捨て場の...
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【江差】地域に根ざした交通安全活動を積極的に推進したとして、江差町の...
【松前】２０１８年、福島町吉野の国道で起きた死亡事故から１０００日と...
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