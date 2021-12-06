この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
テニスの納会大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千代台公園テニスコ...
函館ソフトテニス連盟（道下邦雄会長）が主催するジュニアスクール「チャ...
ソフトテニスの第２２回柳沢勝杯争奪納大会（函館ソフトテニス連盟主催）...
２６日から福岡市で行われるＵ－１５全国選抜ジュニアテニス選手権大会（...
テニスのヨネックス杯秋季ダブルス（函館テニス協会主催）が１０日、千代...
１５日から岡山県岡山市で開かれるＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会の１...
ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
ソフトテニスの秋季加盟団体対抗大会（函館ソフトテニス連盟主催）が２３...
テニスの市民ダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千代台公園...
ミニバスケットボールの第４０回函館地区秋季大会（北海道バスケットボー...
介護職への就職希望者向け合同面接会「介護就職デイ」が１１月２６日、フ...
函館市は３日、例年１月５日に実施している市水産物地方卸売市場（豊川町...
函館市スポーツ少年団の体力テストを見た。５０メートル走や立ち幅跳び、...
フルート奏者上野星矢さんのリサイタルが１１月２３日、函館市芸術ホール...
【七飯】道南森づくりの会（平松俊一代表）は１１月２７日、七飯町大中山...
函館国際ホテル（大手町５）は、各種クリスマスの飾り付けを終え、インス...
道運輸局函館運輸支局は１１月２６日、函館中島小学校（高間猛校長）の５...
函館市山の手２の陶芸教室、函館バウハウス工房（佐藤留利子代表）に併設...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１１月３０日、１０月の雇用失業情...