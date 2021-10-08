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ぶらっと大会（１５日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協...
【森】森町老人クラブ連合会が主催する第１５回パークゴルフ大会が９月２...
◇第９回真砂杯（２６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
木曜会・恵山シーサイド大会（１６日、恵山シーサイドパークゴルフ場、木...
毎日会・月曜コンペ（６日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
ぶらっと大会（８日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会...
◇第６回來夢杯（１２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
ぶらっと大会（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴルフ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）の第７回パークゴルフ大会が１５...
中学サッカーの函館地区カブスリーグ１部で６連覇を達成した上磯が、９日...
北海道日本ハムファイターズは７日、１２月に東京などで行われる「ＮＰＢ...
空手の北海道シリーズ第２戦函館シリーズ（北海道空手道連盟主催）が２、...
９月例会（１９日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会主...
ぶらっと大会（１５日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協...
バスケットボールの函館支部高校秋季大会兼北海道高校選手権大会函館支部...
秋の深まりが進むと感じる冷え込みになってきた。札幌市内で７日、住宅が...
幼少時の集団予防接種で注射器の使い回しにより感染が広がったＢ型肝炎に...
道は、北方型住宅をより一層普及するため、新たなキャッチコピー・ロゴタ...
サン・リフレ函館（函館市大森町２）は１０月から１２月まで毎月１回、同...