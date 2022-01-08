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函館市は１１日から、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種後から７カ...
函館市の工藤寿樹市長は７日の記者会見で、新型コロナウイルス対策として...
【札幌】鈴木直道知事は７日の定例記者会見で、道内で新型コロナウイルス...
【厚沢部】町の成人式（町教委主催）が５日、町民交流センターあゆみで開...
道は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業協同組合や商工会な...
函館バス（森健二社長）が２０１８年１１月から週３回運行している「望洋...
【北斗】北斗市の新年交礼会が５日、市総合文化センターかなでーるで開か...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の多くの官公庁や企業で仕事始めを...
【札幌】鈴木直道知事は４日、２０２２年の仕事始めにあたり、テレビ放送...
【上ノ国】工藤昇町長（６８）＝５期＝は７日、町総合福祉センタージョイ...
公益財団法人太陽財団（札幌）は、２０２２年度の助成対象事業を決定した...
札幌管区気象台は６日、道内の向こう１カ月（８日～２月７日）の天候の見...
函館市消防本部によると、２０２１年に市内で発生した火災の件数は前年比...
〇…函館市女性センター（東川町）は２月２日午前１０時か...
２０２１年度の「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の作品展・選挙啓発...
学生が地元の問題に対する研究成果を競う合同発表大会（北海道学生研究会...
函館市は１１日から、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種後から７カ...
道学生ハンドボール連盟理事長・松喜美夫さん（１９５０年生まれ、７１歳...
函館市の工藤寿樹市長は７日の記者会見で、新型コロナウイルス対策として...