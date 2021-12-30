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渡島総合振興局と桧山振興局は、国の補正予算成立に伴い、今年度の普通交...
函館市内では、新たに新型コロナウイルス感染者を確認されなかった日が、...
道は、今年度の知事感謝状（野生鳥獣保護功労者）を函館市岩戸町の漁業、...
【札幌】鈴木直道知事はこのほど、函館新聞のインタビューに答えた。コロ...
【森】森町議会の野村洋議長が、町村議会議長総務大臣表彰を受けた。町議...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、国が承認した新型コロナ...
函館市独自の支援制度「商店街等年末年始消費拡大事業補助金」を利用して...
函館市、北斗市、渡島総合振興局、桧山振興局など官公庁は２８日、今年の...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２８日に開かれ...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
函館地方気象台によると、大みそか（３１日）から来年１月４日ごろまでの...
■格闘技の要素を取り入れたパーソナルトレーニングジムを運営 函館市...
渡島総合振興局と桧山振興局は、国の補正予算成立に伴い、今年度の普通交...
【厚沢部】町と明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は２１日、町役場...
【江差】江差海上保安署は、フェリー利用客が増える年末年始に合わせて１...
【北斗】渡島教育局（谷垣朗局長）がスポーツや文化活動などで優秀な成績...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児...
【札幌、旭川】道などは３０日、道内で新たに３２人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
１９２１（大正１０）年に田畑徹太郎氏が乙部町で創業。当初は学校や神社...