この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道は、新型コロナウイルスで打撃を受けた生産者や飲食店を応援する「今こ...
函館市の工藤寿樹市長は２９日、函館市水産物卸売市場（豊川町）を視察し...
函館市議会は２９日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第４回定...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２９日開かれ、...
【森】第１回町議会１１月会議が２９日、開かれた。新型コロナウイルスの...
連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市は、家庭などから排出された「燃やせないごみ」の組成分析調査の結...
函館市年賀会実行委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためめ、...
【木古内】町は、新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んだ町内経済の消費...
渡島総合振興局は、林務、農務、水産の３課が連携し農林漁業分野での新た...
道は、新型コロナウイルスで打撃を受けた生産者や飲食店を応援する「今こ...
函館市の工藤寿樹市長は２９日、函館市水産物卸売市場（豊川町）を視察し...
函館市議会は２９日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第４回定...
それは今月１９日の夕方から始まった。急に寒気がしたと思ったら熱が出始...
はこだてグリーンプラザ（函館市松風町）で１２月１日から実施するイルミ...
函館白百合学園高校（高橋眞理子校長）は２０日、韓国済州島にある三聖（...
道教委は２９日、今年度の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の管...
函館西署は２９日、函館市地域交流まちづくりセンター（末広町）１階で、...
全国各地で気候変動問題について講演する環境活動家、谷口たかひささん＝...