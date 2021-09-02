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函館市は８月３１日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策として、...
函館市は８月２５日、認定こども園や幼稚園、保育所の利用者の一部に、誤...
函館市都市景観審議会（岡本誠会長）の今年度第２回会合が８月２５日、市...
【江差】町は８月３０日の町議会全員協議会で、北海道への緊急事態宣言発...
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函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
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箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...