この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は、公開プロポーザル方式で進めていた旧ロシア領事館（船見町）の...
函館市の新年度一般会計予算は、今年度当初予算と比べて５億５０００万円...
【上ノ国】ひやま漁業協同組合（工藤幸博代表理事組合長）は１０日、桧山...
函館市は１０日、２０２１年度の予算案を発表した。一般会計は今年度当初...
函館市が１０日発表した新年度予算案では、新型コロナウイルス感染症拡大...
▽市民一人ひとりの幸せを大切にします 【新規】▽笑顔で暮らせる地域...
道南のさまざまなグルメが楽しめるイベント「はこだてフードフェスタ２０...
都市景観に配慮し、周囲との調和に優れた建築物や景観づくりに貢献した個...
【江差】桧山振興局はこのほど、管内の食の魅力を伝えようとインターネッ...
函館市は８日、旧ロシア領事館（船見町）の売却先を選定する最終プレゼン...
道教委は１２日、２０２１年度公立高校入試の出願変更後の状況（２日現在...
【室蘭】１２日午前１０時５分ごろ、室蘭市のＪＲ室蘭線東室蘭駅構内の上...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、渡島総合振興局は、渡島管内９市町...
函館市は１３日午前９時から大森公園（大森町３３）の市民向け雪捨て場の...
【木古内】町は８日から、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う飲食の...
【江差】地域に根ざした交通安全活動を積極的に推進したとして、江差町の...
【松前】２０１８年、福島町吉野の国道で起きた死亡事故から１０００日と...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１２日、道内で新たな新型コロナウ...