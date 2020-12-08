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出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①行財政改革...
【北斗】市は、新型コロナウイルス感染症対策として導入したウェブ会議シ...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が６日、臨時国...
函館市は、１０月１３日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出さ...
【北斗】第４回市議会定例会が８日に開会する。会期は１１日までの４日間...
函館市は、２０２０年度版市環境白書を公表した。環境保全のため数値を計...
函館市は、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇や雇い止めを受けた市...
函館市は、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に...
【北斗】今年度から始動した「第２期市まち・ひと・しごと創生総合戦略」...
函館市は、今年度の除雪計画をまとめた。除雪費は昨年度と同額の７億２６...
札幌管区気象台がまとめた北海道地方の秋（９～１１月）の天候状況による...
函館デザイン協議会（岡田暁会長、会員数４３）は、第２７回会員作品展を...
函館湯川小学校（畑中雅昭校長）の児童会役員の５、６年生５人が７日、戦...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
函館市は、市緑化審議会の委員２人を１６日まで公募している。 市内在...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
○…日本弁護士会連合会（日弁連）と函館弁護士会は１０日、無料電話相談...
函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...