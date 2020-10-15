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函館市は１３日、今年度民間へ売却する旧ロシア領事館（船見町）の事業者...
函館市は、国が提唱する「新しい生活様式」に基づき、店舗改修や備品購入...
函館市観光アドバイザー会議の今年度初会合が１２日、市役所で開かれた。...
【江差】第４回町議会臨時会が１３日、開かれた。新生活様式対応支援助成...
【木古内】 町は７日、観光客に対し新型コロナウイルス感染症対策として...
秋の台風シーズンを迎えた中、函館市の地域防災計画で浸水区域にある市内...
コールセンター事業を展開するＣＴＩ情報センター（横浜市、武田俊輔社長...
共産党の畠山和也元衆院議員が９日、函館新聞社を訪れた。次期衆院選の比...
障害者が入所施設からグループホームや自宅に移る「地域生活移行」に関し...
１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...