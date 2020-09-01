この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【江差】町は１日に開かれた町議会全員協議会で、新型コロナウイルス感染...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...
函館市は８月３１日、国の空き家対策特別措置法に基づく「市空家等対策計...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が８月３１日に開...
函館市の地域おこし協力隊に外国人で初めて、マレーシア出身の潘朝陽（プ...
函館市競輪事業部は８月３１日、今年度の市営競輪の売り上げに関し、新型...
【札幌】北方領土返還要求北海道・東北国民大会（実行委主催）が８月２８...
【知内】知内町議会は２６日、漁村環境改善総合センターで、議員と町民と...
函館市廃棄物減量等推進審議会（会長・澤村秀治函館高専教授）の今年度第...
函館市の町会の在り方や活性化策を検討する会議が２７日、市役所で開かれ...
【江差】「防災の日」の１日、大規模地震が発生した際の安全行動を確認す...
【江差】町は１日に開かれた町議会全員協議会で、新型コロナウイルス感染...
【小樽、旭川】小樽市は１日、市内の７０代男性と６０代女性の２人が新た...
【森】森町議会９月会議が１日、開かれた。会期を１５日までと決めた後、...
【乙部】町国保病院は、看護師（正職員）２人を募集している。 対象は...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【北斗】市内の絵画サークル「かとれあ」と「知内パレットの会」の合同絵...
【松前】松前高校（濵名一博校長）は８月２７日、紙芝居で民話の伝承に取...
【札幌】道と札幌市は１日、同市で新たに１３人が新型コロナウイルスに感...
【北斗】海水浴場で津波警報が発表されたことを伝える手段として、気象庁...