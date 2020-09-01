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函館市の地域おこし協力隊に外国人で初めて、マレーシア出身の潘朝陽（プ...
函館市競輪事業部は８月３１日、今年度の市営競輪の売り上げに関し、新型...
【札幌】北方領土返還要求北海道・東北国民大会（実行委主催）が８月２８...
【知内】知内町議会は２６日、漁村環境改善総合センターで、議員と町民と...
函館市廃棄物減量等推進審議会（会長・澤村秀治函館高専教授）の今年度第...
函館市の町会の在り方や活性化策を検討する会議が２７日、市役所で開かれ...
国道の清掃や美化活動などに尽力した個人、団体をたたえる道開発局の今年...
函館市都市計画審議会（佐々木恵一会長）は２８日、今年２回目の会合を市...
○…函館市は、１３日に市リサイクルセンター（東山町１５１）で、再生自...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に特定健康診査（特定...
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函館市青少年研修センター（ふるる函館）は８月３０日、同施設のボランテ...
函館弁護士会（堀田剛史会長）は８月２６日、「最低賃金額の引上げ等と中...
函館市は８月３１日、国の空き家対策特別措置法に基づく「市空家等対策計...
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函館市神山児童館（小岩眞智子館長）を利用する函館神山小学校（三浦務校...
日本国内の美しい風景をバックにフラメンコを踊り、映像で発信するプロジ...