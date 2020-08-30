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函館市の町会の在り方や活性化策を検討する会議が２７日、市役所で開かれ...
国道の清掃や美化活動などに尽力した個人、団体をたたえる道開発局の今年...
函館市都市計画審議会（佐々木恵一会長）は２８日、今年２回目の会合を市...
安倍晋三首相が２８日、持病の潰瘍性大腸炎が再発したことを要因に辞任を...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...
函館市議会は２８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第３回定...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は２７日、函館市で現地調査をした。...
【札幌】鈴木直道知事は２７日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
道は３０日、釧路管内の５０代男性１人が新型コロナウイルスに新たに感染...
【知内】知内町議会は２６日、漁村環境改善総合センターで、議員と町民と...
【江差】江差署（武田直人署長）は２８日、同署で行方不明者の捜索や犯罪...
ＪＲ北海道は３０日、発達した低気圧による大雨で輸送障害が見込まれると...
★はこだて国際科学祭が開幕（２３日） １２回目の「はこだて国際科学祭...
スマートフォンへの過度な依存を防ぎ、親子が会話する時間を確保するきっ...
択捉島水産会（駒井惇助代表管理役）は２９日、「択捉島アイヌ民族を知る...
北海道東照宮（函館市陣川町８２、大谷仁秀宮司）で２７日、今年度例大祭...
陸上の第５３回道南中学校高校新人大会兼記録会第３戦（道南陸上競技協会...
サッカーの第１４回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯Ｕ―１５リーグ...