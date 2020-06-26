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○…世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパンは世界的な気候変動による危機を...
私は２０１３年２月７日に、この「ひとりごと」の「高齢者も住みやすい地...
２０００年８月。金森倉庫の中庭の舞台は、アフリカ太鼓とケニアの歌声、...