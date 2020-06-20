この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
立憲民主党政調会長の逢坂誠二衆院議員が１９日、通常国会閉会報告のため...
新型コロナウイルス感染症に対応した災害時の対策が急務となる中、函館市...
【木古内】第２回町議会定例会が１８日開会し、一般質問に５氏が登壇した...
【知内】第２回町議会定例会が１８日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
【札幌】鈴木直道知事は１８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
函館市は、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に...
【北斗】第２回市議会定例会は１７日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
【北斗】新型コロナウイルスの感染拡大防止協力金をめぐり、制度内容を誤...
【北斗】北斗市は１７日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国が実施し...
【乙部】第２回町議会定例会は１７日、開会し、一般質問に５氏が登壇した...
○…函館市本町で２０年営業した「スナックでもどり」がこ...
毎年７、８月に国特別史跡の五稜郭跡を舞台に、函館の歴史絵巻を市民の手...
新型コロナウイルスの影響で延期されていたプロ野球が１９日、３カ月遅れ...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止していた函館アカシヤ会（野村俊...
函館市共同募金委員会（水島良治会長）は、「中空土偶」と「函館夜景」を...
新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的に慎重な対応が求められていた都...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、一日２往復を減便していた函館―羽田線につ...
２０１７年にオープンし、函館市本町からにぎわいを創出しようと、さまざ...
仕事や家庭、その他もろもろを気にしなければ、一生のうちに住んでみたい...
〇…南北海道たばこ販売協同組合函館支部（米澤忠夫支部長）は１９日、Ｊ...