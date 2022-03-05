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【速報】函館市内９３人感染、２人死亡

　市立函館保健所は５日、函館市内で新たに９３人の新型コロナウイルス感染を確認、２人が死亡したと発表した。函館市内感染者の累計は７３９８人となった。
　同保健所によると感染者のうち１人は市外の道内在住者。１０歳未満１３人、１０代９人、２０代１０人、３０代１３人、４０代１２人、５０代５人、６０代１７人、７０代６人、８０代４人、９０歳以上４人。男女比は男性４７人、女性４６人。
　無症状１１人、軽症８１人、中等症１人で、２人が入院した以外は調整中。７５人に既往患者との接触歴があった。
　道検査分では函館市を除く渡島１７人、桧山１１人で、道南全体では１２１人の感染を確認した。
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