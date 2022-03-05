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函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...
青函フェリーは４日、乗務員への新型コロナウイルス感染に伴い２月２６日...
函館地方気象台によると、急速に発達する低気圧が北海道付近を通過する影...
函館少年刑務所は４日、２０代と５０代、７０代の男性受刑者３人が新型コ...
天体観測の名所として知られる函館市日浦町の素掘りトンネル群「日浦洞門...
【札幌、旭川、小樽】道などは４日、道内で新たに１８４７人が新型コロナ...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに６４人が新型コロナウイルスに感...
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、市民団体「レッドアクショ...
函館市教委は３日、市立小学校２校の児童が新型コロナウイルスに感染した...
【福島】松前署は２月２８日、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、福島郵...
函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...
ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が激化する中、函館市内のウクライ...
道内に適用中の新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が２１日ま...
【七飯】第１回定例町議会は４日、一般質問を続行し、１人が登壇。歳入歳...
函館看護専門学校（野又淳司校長）の２０２１年度卒業式が４日、マリエー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は４日、卒業証書授与式を...
道は、今年度の道社会貢献賞（防災功労者）の受賞者に北斗市防災連絡会議...
函館市は４日、４月１日付の部長級人事を発表した。...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は４日...
函館市は４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の３月下旬～４月分...