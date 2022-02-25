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道警は２５日、函館方面本部の３０代男性警部補と函館西署刑事部門の２０...
渡島教育局は２５日、函館西高校で生徒への新型コロナウイルス感染を確認...
函館市教委は２５日、市内５小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
函館少年刑務所は２５日、２０代男性職員１人と同男性受刑者２人が新型コ...
【北斗】市は２５日、本庁舎勤務の管理職職員１人（年齢、性別非公表）が...
【札幌、旭川、小樽】道などは２５日、道内で新たに１９３０人が新型コロ...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに９７人が新型コロナウイルスに...
函館市は２４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の追加予約枠を発...
函館市の生涯学習講座、市亀田老人大学の卒業式が２２日、市亀田交流プラ...
【江差】かもめ島で採取する町特産の寒ノリについて特集記事を掲載した、...
新型コロナウイルスの状況（２５日）...
【札幌】鈴木直道知事は２５日の定例記者会見で、３月６日が期限となって...
ＪＲ北海道は２５日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業のため運休が続い...
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渡島教育局は２５日、函館西高校で生徒への新型コロナウイルス感染を確認...
函館市内の私立高校８校は２５日、２０２２年度一般入試の合格者を発表し...
第１回定例函館市議会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２２年度市政執...
【福島】町は、全道・全国から多様な若者などを受け入れる人材交流の拠点...