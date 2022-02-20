市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに１０４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道検査分では函館を除く渡島管内で４１人、桧山で２人が確認され、道南では１４７人となった。市内感染者の累計は６３２３人。

同保健所によると、市内感染者は年代別で、１０歳未満１３人、１０代１１人、２０代６人、３０代１４人、４０代２３人、５０代１１人、６０代９人、７０代７人、８０代７人、９０歳以上３人。男性４３人、女性６１人。

無症状１４人、軽症９０人で、入院している５人以外は入院等調整中。８１人に患者との接触歴があった。