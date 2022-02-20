【速報】函館で１０４人、渡島４１人、桧山２人
同保健所によると、市内感染者は年代別で、１０歳未満１３人、１０代１１人、２０代６人、３０代１４人、４０代２３人、５０代１１人、６０代９人、７０代７人、８０代７人、９０歳以上３人。男性４３人、女性６１人。
無症状１４人、軽症９０人で、入院している５人以外は入院等調整中。８１人に患者との接触歴があった。
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