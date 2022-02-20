この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１０４人が新型コロナウイルス...
道警は１９日、函館西署の４０代男性警部補１人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１９日、道内で新たに２７９７人が新型コロ...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１０４人の新型コロナウイルス...
函館地方気象台によると、北海道付近で急速に低気圧が発達して通過し、そ...
利用者に安心して施設を使ってもらおうと、「はこだてみらい館」（若松町...
札幌管区気象台は１７日、道内の向こう１カ月（１９日～３月１８日）の天...
山形県在住のニットデザイナー、百瀬雅子さんによる企画展「草木染の世界...
函館市教委は１８日、小学校５校で児童の新型コロナウイルス感染を確認し...
函館地検は１８日、職員１人（年代、性別は非公表）が新型コロナウイルス...
新型コロナの感染再拡大が始まった先月、函館市内の大学が感染対策に力を...
【北斗】ハウスで栽培した軟白ネギの収穫と出荷作業が、市内の農家で進ん...
昨夏の記録的な暑さを受け２０２１年産水稲の生産で、５割の生産者が気候...
道教育大学函館校はこのほど、地域づくり支援実習の報告会をオンラインで...
渡島総合振興局と桧山振興局は２５日、道内外のバイヤーとのオンライン商...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１０４人が新型コロナウイルス...
函館中央署などは１５日、函館市湯川地区の金融機関２カ所で、市民に特殊...
○…北斗市観光協会は、３月に開催する「北斗桜回廊」ボランティアガイド...
第９４回米アカデミー賞の４部門で候補作となっている映画「ドライブ・マ...
函館市松風町１６の「焼肉金剛苑」（宇美俊宏代表）はテークアウトで鍋や...