函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

社会

函館市内８小中で学級閉鎖

[ 社会 ]

　函館市教委は４日、市立の小中学校計８校で児童・生徒の新型コロナウイル...

函館市内８小中で学級閉鎖
社会 記事一覧へ

最新記事

【速報】道内で３４６４人感染

[ 社会 ]

　【札幌、旭川、小樽】道などは６日、道内で新たに３４６４人が新型コロナ...

【速報】道内で３４６４人感染

日本、３位でフリーへ―フィギュア団体

[ 北京２０２２　オリンピック・パラリンピック ]

　フィギュアスケートは６日、団体が行われ、日本は女子ショートプログラム...

日本、３位でフリーへ―フィギュア団体

岩渕５位、１７歳村瀬は１０位―スノーボード

[ 北京２０２２　オリンピック・パラリンピック ]

　スノーボードは６日、女子スロープスタイル決勝が行われ、岩渕麗楽（バー...

岩渕５位、１７歳村瀬は１０位―スノーボード
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

きょうの人生指針／誕生月占い

最新ニュース

【速報】道内で３４６４人感染

【速報】道内で３４６４人感染

【速報】函館１６１人感染　１人死亡、渡島４５人、桧山１人

【速報】函館１６１人感染　１人死亡、渡島４５人、桧山１人

ＪＲ北海道　特急「北斗」の一部全区間運休

ＪＲ北海道　特急「北斗」の一部全区間運休

函館市泊町で震度１　震源は青森県東方沖

函館市泊町で震度１　震源は青森県東方沖

夜の函館新道に彩り　シーニックｄｅナイト始まる

夜の函館新道に彩り　シーニックｄｅナイト始まる

函館２０２人で累計４０００人超に、渡島５０人、桧山２人

函館２０２人で累計４０００人超に、渡島５０人、桧山２人

工藤市長３回目交互接種、安全性アピール

工藤市長３回目交互接種、安全性アピール

雪だるまで国際交流　ふるる函館で異文化交流体験

雪だるまで国際交流　ふるる函館で異文化交流体験

丹崎さんが町内に絵本「だつブロくん」寄贈　道内の図書館などにも

丹崎さんが町内に絵本「だつブロくん」寄贈　道内の図書館などにも

読書通帳１冊目達成　初代横綱２人を表彰　福島・図書室

読書通帳１冊目達成　初代横綱２人を表彰　福島・図書室

北京2022 オリンピック【速報】

日本、３位でフリーへ―フィギュア団体

日本、３位でフリーへ―フィギュア団体

岩渕５位、１７歳村瀬は１０位―スノーボード

岩渕５位、１７歳村瀬は１０位―スノーボード

堀島が銅メダル―モーグル

堀島が銅メダル―モーグル

高木美６位、佐藤は９位―スピードスケート＝女子３０００メートル＝

高木美６位、佐藤は９位―スピードスケート＝女子３０００メートル＝

高梨４位、メダルに届かず―ジャンプ女子

高梨４位、メダルに届かず―ジャンプ女子

宇野は男子ＳＰ２位―フィギュア団体

宇野は男子ＳＰ２位―フィギュア団体

川村、星野が決勝へ―モーグル

川村、星野が決勝へ―モーグル

日本がスウェーデン下す―アイスホッケー女子

日本がスウェーデン下す―アイスホッケー女子
オリンピック記事一覧

最新動画

喫茶とバーとビリヤード　ライオンのサム／気軽にビリヤードを楽しんで

望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館／エステルームを全面リニューアル

ラインナップ／上質な〝カフェ飯〟味わって

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『マルキチ食品』昆布巻

めん処はなぶさ美原店／「あっさり塩らーめん」お薦め

動画一覧
道南リサーチ
周年特集バナー
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

2月 6日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

2月 6日のイベント情報

2022年2月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト