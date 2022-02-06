この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
ＪＲ北海道は６日、札幌近郊の大雪の影響で、函館－札幌間の特急「北斗」...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０２人の新型コロナウイルスの...
【森】森町のパステルアート作家、丹崎真由子さん（４５）はこのほど、自...
【札幌、旭川、小樽】道などは５日、道内で新たに４０４６人が新型コロナ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０２人の新型コロナウイルスの...
函館市教委は４日、市立の小中学校計８校で児童・生徒の新型コロナウイル...
函館少年刑務所は４日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市の新型コロナウイルス新規感染者数が４日、３日連続で２００人を超...
市立函館保健所によると、４日発表の函館市内の感染者は１０歳未満２２人...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）は、町にゆかりの偉人や歴史文化につい...
ＪＲ北海道は６日、札幌近郊の大雪の影響で、函館－札幌間の特急「北斗」...
気象庁によると、６日午前７時半ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があ...
ワックスキャンドルの明かりで冬の街路を彩るイベント「シーニックｄｅナ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０２人の新型コロナウイルスの...
函館市の１日当たりの新型コロナウイルスの新規感染者が５日発表分までで...
函館市青少年研修センター（ふるる函館）は５日、「異文化交流体験～海外...
【森】森町のパステルアート作家、丹崎真由子さん（４５）はこのほど、自...
【福島】町福祉センター図書室で昨年４月に導入した本の貸し出し履歴を記...
○…函館市社会福祉協議会（市社協）は２５日午後１時半から、今年度の災...
公立はこだて未来大教授で、現在は米国カリフォルニア大バークレー校客員...