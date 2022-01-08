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公益財団法人太陽財団（札幌）は、２０２２年度の助成対象事業を決定した...
函館市消防本部によると、２０２１年に市内で発生した火災の件数は前年比...
第１管区海上保安本部函館航空基地（林博之基地長）の年頭訓練が７日、同...
【北斗】かつて上野（東京）―札幌間を往復していたＪＲ寝台特急「北斗星...
【札幌】道や札幌市などは７日、道内で新たに９４人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認されな...
正月飾りや古いお札などを焼く「どんど焼き」（焼納祭）が７日、道南各所...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は創立７０周年記念誌を発...
気象庁は、２０２１年の日本の天候をまとめた。年平均気温は全国的に高く...
女性の幅広い悩みに対応する「まちかど相談室」が毎月第１、３火曜、函館...
【上ノ国】工藤昇町長（６８）＝５期＝は７日、町総合福祉センタージョイ...
公益財団法人太陽財団（札幌）は、２０２２年度の助成対象事業を決定した...
札幌管区気象台は６日、道内の向こう１カ月（８日～２月７日）の天候の見...
函館市消防本部によると、２０２１年に市内で発生した火災の件数は前年比...
〇…函館市女性センター（東川町）は２月２日午前１０時か...
２０２１年度の「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の作品展・選挙啓発...
学生が地元の問題に対する研究成果を競う合同発表大会（北海道学生研究会...
函館市は１１日から、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種後から７カ...
道学生ハンドボール連盟理事長・松喜美夫さん（１９５０年生まれ、７１歳...
函館市の工藤寿樹市長は７日の記者会見で、新型コロナウイルス対策として...