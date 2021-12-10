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道などは１０日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
８日、機体の不具合のため函館空港に緊急着陸した航空自衛隊三沢基地（青...
【福島】町日向の鉄工所経営、鳴海健児さん（８２）の町特産のコンブを使...
道飲酒運転根絶推進協議会は、今月を「飲酒運転根絶対策期間」と定め、道...
函館市内に８０歳で現役を続ける美容師がいる。サカエ美容室（松陰町）を...
【函館、北斗、七飯】函館中央署は９日、同署管内の道の駅や商業施設３カ...
【江差】町中歌町の九艘川（くそうがわ）公園を町民とともにリノベーショ...
【札幌】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表...
ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長）は、今年収穫したサツマイモを使...
道は１０日、北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手（鹿部町出身）に...
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【福島】新型コロナウイルスの世界的な流行により来日が遅れ、８月から不...
糖尿病の正しい知識を身につけ偏見をなくそう 多くの糖尿病（２型糖尿病...
日本とオーストラリアで学んだ経験を融合し 暮らしにスパイスを与える作...