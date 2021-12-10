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函館市内に８０歳で現役を続ける美容師がいる。サカエ美容室（松陰町）を...
【函館、北斗、七飯】函館中央署は９日、同署管内の道の駅や商業施設３カ...
【江差】町中歌町の九艘川（くそうがわ）公園を町民とともにリノベーショ...
【札幌】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表...
市立函館保健所は９日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
旧日本軍が米ハワイ真珠湾を攻撃した太平洋戦争の開戦から８０年となった...
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函館空港事務所などによると、８日午後０時１８分ごろ、函館空港に青森県...
バドミントンの第７３回高体連函館支部新人大会（高体連函館...
函館市の第４回市議会定例会は９日、一般質問が始まり、５氏が登壇した。...
【福島】町日向の鉄工所経営、鳴海健児さん（８２）の町特産のコンブを使...
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道福祉人材センター（札幌）は、１２日、１９日と来年１月２２日に今年度...
昔は何かを調べるとなると辞書や辞典を引いたものだが、ネット時代は「グ...
函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三理事...
■地域活性化の力になりたい 財務省北海道財務局の明瀬光司局長（６０）...
【福島】町は、新型コロナウイルス感染症の長期化や燃油代などの高騰が家...
【上ノ国】町は８日に開かれた町議会全員協議会で、今年１月２９日～３０...