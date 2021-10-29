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プログラミング教室のＤ―ＳＣＨＯＯＬ北海道函館五稜郭校（杉並町、尾上...
新米の季節にご飯のおいしさを引き立てる陶器を展示販売する企画展「味覚...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は１１月１日午後１時半から、古典の日朗...
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３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
◇明治安田生命杯ペア大会（２３日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ...