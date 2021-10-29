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新米の季節にご飯のおいしさを引き立てる陶器を展示販売する企画展「味覚...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は１１月１日午後１時半から、古典の日朗...
【福島】渡島西部広域事務組合福島消防署（吉能秀美署長）は、同消防署で...
【乙部】江差署管内の警察活動に多大な協力をした人に贈られる署長感謝状...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２８日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【伊達】ＪＲ北海道によると、２８日午前９時２５分ごろ、伊達市のＪＲ室...
函館大学（函館市高丘町）で２４日、新型コロナウイルス禍の影響でアルバ...
函館市の言語聴覚士、奥瀬寛子さん（３８）はこのほど、言葉の発音や吃音...
行政書士澤田淳一事務所は１１月３日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
第２期函館市活性化総合戦略の進捗（しんちょく）状況を評価検証する、市...
函館大谷短大で１８日、函館市内の保育士がパネリストとして参加したオン...
３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
◇明治安田生命杯ペア大会（２３日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ...
【鹿部】町は２５日、北海道電力、北海道電力ネットワークと「大規模災害...
今年３月に全線開通した函館新外環状道路空港道路（函館インターチェンジ...
函館市元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」（北見伸子オーナー）は...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...