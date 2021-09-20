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ＪＡＬ（日本航空）は１９日、機材故障のため函館―丘珠間の１往復２便を...
【七飯】国立・国定公園の保全に尽力し、自然環境保護思想の普及啓発に貢...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...
亀田八幡宮（函館市八幡町、藤山敬廣宮司）は１４～１６日、今年の例祭を...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、加盟２６０社）は１６日、警察の各...
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市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感...
函館市消防本部がまとめた今年７～８月に熱中症の疑いで救急搬送した件数...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
渡島総合振興局と桧山振興局、函館市は住民基本台帳に基づく１００歳以上...
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自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１９日、函館市本町交...
第５日は１９日、オーシャンスタジアムでＢブロック準決勝の１試合を行い...
知内は初回、敵失と四球を絡めて１死一、二塁とし馬躰の内野安打で先制。...
陸上の第５４回道南中学校高校新人大会兼記録会第２戦（道南陸協、高体連...
わが国の現状、将来の姿を国民はどう受け止めているのだろうか。一般論と...
函館のバレエ教室「エコールドバレエＭａｙｕｍｉ（マユミ）」（加藤真弓...
函館市美原２の飲食店「ウインド ハナレィムーン」（小板みどりオーナー...