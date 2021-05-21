コロナ感染拡大で、湯の川温泉花火大会今年も中止
全国的なイベントの中止が相次いでいる中、感染拡大防止と参加者の安全確保から、緊急三役会を開いて決定した。
函館市内では紅色や白色のツツジが色づき始めた。西部地区の坂や周辺の公...
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【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
函館湯の川温泉花火大会実行委（大桃誠実行委員長）は２１日、新型コロナ...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
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函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は２０日、北海道国際交流センタ...
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五稜郭の文化価値を考える会（佐々木馨会長）は１５日、今年度の連続講座...