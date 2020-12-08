【札幌、旭川、小樽】道などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を発表した。札幌市１１２人、旭川市５０人、道検査分３９人など合わせて２０４人の新規感染者が確認された。このうち、函館市は１人、渡島、桧山両管内では新たな感染は確認されなかった。

旭川市ではクラスターが発生している２つの医療機関で計２２人の感染が新たに分かった。

道検査分では、胆振管内が１６人で最も多く、次いで石狩管内１２人、十勝管内７人、宗谷管内２人、空知、上川両管内が各１人。

このほか、小樽市でも２人の新規感染が見つかった。