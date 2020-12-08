函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 特集
    冬のイルミネーション
  • 12月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    社会

    市立函館保健所が水痘注意報発令

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は７日、水痘（水ぼうそう）の注意報を発令した。第４９週...

    市立函館保健所が水痘注意報発令

    【速報】桧山で２人感染

    [ 社会 ]

    　【札幌、小樽】道と札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...

    【速報】桧山で２人感染
    社会 記事一覧へ

    最新記事

    森町副町長に総務課長の長瀬氏

    [ 政治・行政 ]

    　【森】町議会は８日に開かれた１２月会議で、１０日に任期満了を迎える木...

    森町副町長に総務課長の長瀬氏
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    １２月９日（水）のおくやみ

    １２月９日（水）のおくやみ

    乙部で交通事故死ゼロ２０００日達成　役場で表彰伝達式

    乙部で交通事故死ゼロ２０００日達成　役場で表彰伝達式

    スーパーで窃盗の疑い、女逮捕

    スーパーで窃盗の疑い、女逮捕

    永年在任役員３氏を表彰　社会福祉大会

    永年在任役員３氏を表彰　社会福祉大会

    森町副町長に総務課長の長瀬氏

    森町副町長に総務課長の長瀬氏

    渡島砂原の駅名標盗んだ疑いで函館の男を逮捕

    渡島砂原の駅名標盗んだ疑いで函館の男を逮捕

    長年の活動たたえる　福士さんに全国防犯功労者表彰

    長年の活動たたえる　福士さんに全国防犯功労者表彰

    【速報】道内で２０４人感染　札幌１１２人、旭川５０人

    【速報】道内で２０４人感染　札幌１１２人、旭川５０人

    函館市１人確認　新型コロナ　市内で２日連続

    函館市１人確認　新型コロナ　市内で２日連続

    秋の道南ポカポカ　江差は統計開始以来３番目の暖かさ

    秋の道南ポカポカ　江差は統計開始以来３番目の暖かさ

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    12月 8日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    12月 8日のイベント情報

    2020年12月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク