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女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
市立函館保健所は７日、水痘（水ぼうそう）の注意報を発令した。第４９週...
【札幌、小樽】道と札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
市立函館保健所は７日、市内居住の７０代無職男性１人が新型コロナウイル...
いじめや自殺、虐待など子どもを取り巻く社会問題に焦点を当てた映画「子...
北海道付近が高気圧に緩やかに覆われ、６日の渡島地方は晴れて気温が上が...
道は６日、桧山管内で６人、渡島管内で１人が新たに新型コロナウイルスに...
【鹿部】町教委は４日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、来年１月２...
【札幌、旭川】道と札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
札幌管区気象台がまとめた北海道地方の秋（９～１１月）の天候状況による...
函館デザイン協議会（岡田暁会長、会員数４３）は、第２７回会員作品展を...
函館湯川小学校（畑中雅昭校長）の児童会役員の５、６年生５人が７日、戦...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
函館市は、市緑化審議会の委員２人を１６日まで公募している。 市内在...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
○…日本弁護士会連合会（日弁連）と函館弁護士会は１０日、無料電話相談...
函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...