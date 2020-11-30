【速報】旭川で１９人感染 ３０日の道内感染確認は１５１人
また、札幌市は４０代、７０代、９０代の３人が死亡したと発表した。
【奥尻】１１月２９日までに奥尻町職員４人の新型コロナウイルス感染が確...
【札幌】道と札幌市は３０日、新型コロナウイルス感染者数を発表した。こ...
市立函館保健所は１１月３０日、市内居住の２人が新型コロナウイルスに感...
ソフトウェア開発のグローバル・コミュニケーションズ（笹谷隆代表、函館...
道は２９日、桧山管内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感染したと発...
市立函館保健所は２９日、市内居住の２０代（性別、職業非公表）１人が新...
【札幌、旭川、小樽】道、札幌市などは２９日、新たな新型コロナウイルス...
函館市は２９日、同市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染したと発...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（１２月～２月）の天候の見...
地球温暖化防止を考える「はこだてエコライフ展２０２０」（函館市、市地...
【奥尻】１１月２９日までに奥尻町職員４人の新型コロナウイルス感染が確...
旭川市は３０日、新たに１９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
【鹿部】第５回鹿部町議会臨時会が１１月３０日、開かれた。人事院勧告に...
【江差】明治安田生命函館中央営業所江差出張所（新本清隆所長）はこのほ...
【知内】第８回町議会臨時会が１１月３０日に開かれた。町診療所用機器購...
【森】森町議会１１月会議が１１月３０日、開かれた。人事院勧告に基づき...
【松前】松前町議会第６回臨時会が１１月３０日に開かれた。人事院勧告に...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（２日）▽...