旭川市は３０日、新たに１９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内でのこの日の感染確認は１５１人（札幌市８７人、函館市２人、道検査分４３人）。札幌市内の新規感染者が２桁となるのは２５日以来５日ぶり。

また、札幌市は４０代、７０代、９０代の３人が死亡したと発表した。