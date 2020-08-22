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【上ノ国】江差署と桧山振興局などはバイクの日の１９日、道の駅上ノ国も...
【森】森署、町、道警函館方面本部交通課は「バイクの日」の１９日、道の...
道と札幌市、小樽市は２１日、道内全体で新たに９人が新型コロナウイルス...
函館土地家屋調査士会（杉村久哉会長）は１９日、医療従事者の今後の活動...
札幌管区気象台は２０日、道内の向こう１カ月（２２日～９月２１日）の天...
日本航空（ＪＡＬ）は２０日、奥尻空港の視界不良のため、函館―奥尻間の...
札幌市は２０日、市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道は２０日、空知管内の年齢、性別非公表の１人が新たに新型コロナウイル...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は８、９の両日、「親子ふれ...
函館けいりんの「函館新聞社杯・オッズパーク杯争奪戦（ＦIナイター）」...
函館在住のピアニスト、伊藤亜希子さんが２３日午前１１時から、函館市亀...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、９月１２日午後１時半から同セ...
函館市教委は、新型コロナウイルス感染症対策などで業務が増大する教員を...
【北斗】北斗産キュウリの出荷が、ＪＡ新はこだてきゅうり共同選別施設（...
函館市が、貸し切りバス事業者に対し、各業者が企画した市民向け日帰りバ...
いつもの年だとお盆を過ぎる頃には暑さも和らぎ、秋を感じさせる風が吹き...
【札幌】後志管内寿都町が原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で２１日、会食イ...
函館弁護士会（堀田剛史会長）は２０日、「修習資金の貸与を受けた元司法...